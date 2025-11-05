Atletica | due maratoneti stessa squadra morti nel sonno indagano procure di Vicenza e Verona

5 nov 2025

Anna Zilio e Alberto Zordan erano compagni di corsa e nello stesso team sportivo. La donna è deceduta il 13 ottobre, lui il 4 novembre. La procura di Vicenza apre un fascicolo senza indagati. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

