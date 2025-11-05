Atletica | due maratoneti stessa squadra morti nel sonno indagano procure di Vicenza e Verona

Anna Zilio e Alberto Zordan erano compagni di corsa e nello stesso team sportivo. La donna è deceduta il 13 ottobre, lui il 4 novembre. La procura di Vicenza apre un fascicolo senza indagati. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Atletica: due maratoneti stessa squadra morti nel sonno, indagano procure di Vicenza e Verona

Scopri altri approfondimenti

Congratulazioni ai nostri maratoneti! Matteo alla maratona di Lubiana; Roberto, Giorgio, Luca e Cristina ad Amsterdam. Cristina che ha anche fatto registrare il suo personal best! Ed infine Laura al Val del Riso Trail. Complimenti a tutti! #atleticastezzano #runn - facebook.com Vai su Facebook

Atletica, due maratoneti morti misteriosamente a pochi giorni di distanza - Zilio e Zordan erano compagni di corsa e nello stesso team sportivo (Team Km Sport). Riporta msn.com

Giallo in Veneto, due maratoneti della stessa squadra trovati morti in circostanze simili: disposte autopsie - Due morti misteriose sconvolgono il podismo veneto: Alberto Zordan, 48 anni, e Anna Zilio, 39, compagni del Team Km Sport, sono stati trovati senza vita ... Come scrive fanpage.it

Dopo Anna Zilio, anche Alberto Zordan: il mistero dei due maratoneti della stessa squadra trovati morti in casa. Disposta l’autopsia - Alberto Zordan e Anna Zilio, entrambi del Team Km Sport di Verona, trovati morti in casa a distanza di soli 15 giorni ... Secondo ilfattoquotidiano.it