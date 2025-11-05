Atina una passeggiata nella storia

Domenica 9 novembre 2025, con ritrovo alle ore 8:30, torna l’attesissimo evento “Una Passeggiata nella Storia”, l’iniziativa che unisce cammino, narrazione e scoperta dei piccoli tesori della Valle di Comino.Giunto al suo decimo appuntamento, il progetto, promosso dal CAI – Sezione di Gallinaro e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

