Atalanta la maledizione del dischetto continua! L’errore di De Ketelaere è solo l’ultimo di una lunga serie | i precedenti

Atalanta, il tabù dei rigori non si spezza: De Ketelaere aggiunge un nuovo capitolo alla serie di errori. I dettagli Il rigore fallito da De Ketelaere al “Vélodrome” non rappresenta un episodio isolato, ma l’ennesima conferma di un problema ormai strutturale per l’Atalanta. Dall’inizio della scorsa stagione i nerazzurri hanno sbagliato cinque dei dodici rigori . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta, la maledizione del dischetto continua! L’errore di De Ketelaere è solo l’ultimo di una lunga serie: i precedenti

