Aston Villa – Maccabi Tel Aviv | probabili formazioni analisi e pronostico Europa League

Giovedì 6 novembre 2025 l’ Aston Villa torna in campo in Europa League e ospita il Maccabi Tel Aviv al Villa Park, con l’obiettivo di riprendere la marcia dopo il ko dell’ultimo turno europeo e avvicinare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Calcio d’inizio alle ore 20:00 italiane. La partita si giocherà in un contesto particolare: per motivi legati alla situazione politica non saranno presenti tifosi ospiti sugli spalti e all’esterno dello stadio è previsto un imponente dispiegamento di forze dell’ordine. Il momento dell’Aston Villa. La squadra di Unai Emery ha iniziato bene il proprio percorso europeo con due vittorie contro Bologna e Feyenoord, ma ha visto interrompersi la serie positiva con la sconfitta per 2-1 sul campo del Go Ahead Eagles, maturata nonostante il vantaggio iniziale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Aston Villa – Maccabi Tel Aviv: probabili formazioni, analisi e pronostico Europa League

