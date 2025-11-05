Astensione e salute | il maxi studio finlandese che fa discutere

Sbircialanotizia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il voto non è solo una scelta civica: racconta condizioni di vita, opportunità e salute. Un’ampia analisi su cittadini della Finlandia segnala un legame netto tra astensione e rischio successivo di morte, senza indicare automatismi di causa-effetto, ma invitando a guardare con occhi nuovi la partecipazione alle urne. Un’associazione che sorprende e interroga La ricerca . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

astensione e salute il maxi studio finlandese che fa discutere

© Sbircialanotizia.it - Astensione e salute: il maxi studio finlandese che fa discutere

Contenuti che potrebbero interessarti

Salute, test genetico predice obesità nei bimbi under 5: maxi-studio internazionale - Un test genetico basato sui dati di oltre 5 milioni di persone promette di identificare i bambini che rischiano di diventare obesi, prima che il Dna associato a ... Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Astensione Salute Maxi Studio