Astensione e salute | il maxi studio finlandese che fa discutere
Il voto non è solo una scelta civica: racconta condizioni di vita, opportunità e salute. Un’ampia analisi su cittadini della Finlandia segnala un legame netto tra astensione e rischio successivo di morte, senza indicare automatismi di causa-effetto, ma invitando a guardare con occhi nuovi la partecipazione alle urne. Un’associazione che sorprende e interroga La ricerca . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
