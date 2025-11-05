Assegnati i 25 atelier di Bevilacqua La Masa si insedia la nuova curatrice

Anche quest'anno 25 artisti emergenti potranno utilizzare le postazioni messe a disposizione dalla Fondazione Bevilacqua La Masa in collaborazione con i Musei Civici veneziani (MuVe): tutti di età tra i 18 e i 30 anni, residenti o domiciliati in Veneto, sono stati selezionati tra 132 candidati e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

