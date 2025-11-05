Sembrava un caso chiuso, archiviato dopo i risarcimenti simbolici che avevano portato all’estinzione del reato per tre imputati. Invece la vicenda che nel 2021 aveva diviso la comunità di Alfonsine è tornata in un’aula di tribunale. Uno dei parrocchiani coinvolti nella contestazione all’allora parroco don Luigi Gatti è ora a processo per violenza privata davanti al giudice Cosimo Pedullà. È difeso dall’avvocato Luca Orsini, mentre il sacerdote si è costituito parte civile con l’avvocato Nicola Montefiori. Alla base dello scontro c’erano mesi di tensioni tra il parroco e una parte consistente dei fedeli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Assediato in canonica, ho avuto paura"