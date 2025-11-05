Mentre la tregua a Gaza regge, ma rimane sempre in bilico, ieri si è registrata la provocazione dei coloni israeliani, entrati nel complesso della Moschea di Al-Aqsa sotto la stretta protezione della polizia israeliana. A dare la notizia è stata l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Il Governatorato di Gerusalemme ha dichiarato che un totale di 465 coloni si sono riversati nei cortili della Moschea di Al-Aqsa, effettuando visite guidate provocatorie e celebrando rituali talmudici. Non si tratta dell’unica provocazione dei coloni: altri hanno infatti attaccato gli agricoltori palestinesi mentre raccoglievano le olive nella città di Aqraba, a sud di Nablus. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Assalto alla Moschea di Al-Aqsa: la provocazione dei coloni israeliani. Spunta piano Usa per Gaza