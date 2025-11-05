Assalto alla Moschea di Al-Aqsa | la provocazione dei coloni israeliani Spunta piano Usa per Gaza
Mentre la tregua a Gaza regge, ma rimane sempre in bilico, ieri si è registrata la provocazione dei coloni israeliani, entrati nel complesso della Moschea di Al-Aqsa sotto la stretta protezione della polizia israeliana. A dare la notizia è stata l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Il Governatorato di Gerusalemme ha dichiarato che un totale di 465 coloni si sono riversati nei cortili della Moschea di Al-Aqsa, effettuando visite guidate provocatorie e celebrando rituali talmudici. Non si tratta dell’unica provocazione dei coloni: altri hanno infatti attaccato gli agricoltori palestinesi mentre raccoglievano le olive nella città di Aqraba, a sud di Nablus. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/gb-assalto-un-treno-10-persone-accoltellate-9-gravi-starmer-fatto-terribile-e-preoccupante-AH0mIIVD - facebook.com Vai su Facebook
PALESTINA: 465 COLONI PRENDONO D’ASSALTO LA MOSCHEA DI AL-AQSA. A GAZA ANCORA BOMBARDAMENTI ISRAELIANI - Mentre a Gaza continuano i bombardamenti israeliani nonostante la tregua, a Gerusalemme i coloni israeliani, con la protezione dell'esercito occupante, prendono d'assalto i cortili della moschea compl ... Riporta radiondadurto.org
Gerusalemme: coloni israeliani hanno preso d’assalto la Moschea di Al-Aqsa - Un episodio di tensione si è verificato a Gerusalemme con coloni israeliani che hanno assalito la Mosche di Al- Come scrive newsmondo.it
Coloni di estrema destra fanno irruzione moschea di Al-Aqsa: provocazione con la protezione della polizia - Oltre 465 coloni israeliani hanno fatto irruzione questa mattina nel complesso della moschea di Al- Lo riporta globalist.it