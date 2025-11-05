Aspettando San Martino | tradizioni musica e folklore nel cuore di Mesagne

MESAGNE - Il centro storico di Mesagne si prepara a celebrare l’autunno con “Aspettando San Martino”, un appuntamento che intreccia gusto, cultura e convivialità nel segno delle tradizioni pugliesi.L’evento è promosso da Confesercenti Provinciale di Brindisi e dalla Delegazione Territoriale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

