Ascolti TV | Martedì 4 Novembre 2025

Ieri sera, martedì 4 novembre 2025, il palinsesto televisivo ha offerto un mix di intrattenimento, approfondimento e fiction. Su Rai 1 è andato in onda un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, mentre Rai 2 ha proposto l’appuntamento con Belve. Su Rai 3, spazio al racconto intenso di Amore criminale, mentre Rete 4 ha trasmesso È sempre Cartabianca. Il pubblico di Canale 5 ha seguito la pellicola La notte nel cuore, mentre Italia 1 ha mandato in onda la nuova puntata de Le Iene. Su La7, infine, spazio all’approfondimento politico di DiMartedì. Ma qual è stato il programma più visto della serata? I dati ufficiali sugli ascolti tv di martedì 4 novembre 2025 saranno disponibili a partire dalle ore 10, permettendo di conoscere numeri di telespettatori e share dettagliato. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

