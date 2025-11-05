Ascolti TV | Martedì 4 Novembre 2025 Vince La Notte nel Cuore

Nella serata di ieri, martedì 4 novembre 2025, su Rai1 La Forza che Unisce in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ha interessato 2.419.000 spettatori pari all’11.5% di share dalle 21:30 alle 22:03. A seguire la replica de Il Commissario Montalbano è vista da 1.989.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.361.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2, dopo la presentazione di 18 minuti (1.265.000 – 6%), Belve intrattiene 1.367.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1, dopo la presentazione di 38 minuti (1.003.000 – 4.7%), Le Iene incolla davanti al video 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 4 Novembre 2025. Vince La Notte nel Cuore

