Nella serata di ieri, martedì 4 novembre 2025, su Rai1 La Forza che Unisce in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ha interessato 2.419.000 spettatori pari all’11.5% di share dalle 21:30 alle 22:03. A seguire la replica de Il Commissario Montalbano è vista da 1.989.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.361.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.367.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.140.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai3 Amore Criminale segna 639.000 spettatori (3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 4 Novembre 2025. Vince La Notte nel Cuore (16.6%), Belve cala al 9%, Floris sale all’8.4%

