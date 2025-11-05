Ascolti tv i dati del 4 ottobre 2025

Bene Montalbano. Nella serata di ieri, martedì 4 novembre 2025, su Rai1 La Forza che Unisce, in onda per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ha coinvolto 2.419.000 spettatori pari all’11.5% di share dalle 21:30 alle 22:03. A seguire la replica de Il Commissario Montalbano è stata vista da 1.989.000 spettatori pari al 13.1%. In onda su Canale5 La Notte nel Cuore ha portato a casa 2.361.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2, dopo la presentazione di 18 minuti, Belve registra 1.367.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1, dopo la presentazione di 38 minuti (1.003.000 – 4. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 4 ottobre 2025

Altre letture consigliate

Dopo la puntata andata in onda ieri sera, crollano gli ascolti del Grande Fratello. Ecco cosa è accaduto e i dati registrati dal reality show di Canale 5 - facebook.com Vai su Facebook

"ascolti tv" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Ascolti tv 4 novembre: la sfida tra Belve, Montalbano e La notte nel cuore. I dati di Affari Tuoi e La Ruota - Tutti i dati Auditel di ieri, martedì 4 novembre 2025: la sfida della prima serata tra Belve, su Rai 2, Il Commissario Montalbano su Rai 1 e La notte ... Scrive fanpage.it

Ascolti tv ieri (4 novembre): Francesca Fagnani non fa il bis, De Martino affonda - La Notte nel Cuore vince col 16,6% di share, in crescita Floris, bene Le Iene, Bianca Berlinguer non si rialza, Matano domina contro Nuzzi: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it

Ascolti tv ieri (4 novembre): Francesca Fagnani non fa il bis, Gerry Scotti affonda De Martino - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). Segnala libero.it