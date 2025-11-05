Ascolti TV 5 Novembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

5 nov 2025

Ascolti TV 5 Novembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 5 novembre 2025. Gli ascolti TV del 5 Novembre 2025  hanno visto la sfida tra un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Il Commissario Montalbano , mentre Canale 5 ha risposto con lo speciale con  Pavarotti 90. Italia 1 ha offerto The Lost City, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Realpolitik e Prova d’Inchiesta. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

