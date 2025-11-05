Ascolti tv 4 novembre 2025 | Il Commissario Montalbano 13.1% La notte nel cuore 16.6% Belve 9% Affari Tuoi 20.7% La Ruota della Fortuna 25.9% | Dati Auditel

Ascolti tv di martedì 4 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 4 novembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs La notte nel cuore. Auditel del 4 novembre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano “ contro “La notte nel cuore”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 4 novembre 2025: Il Commissario Montalbano (13.1%), La notte nel cuore (16.6%), Belve (9%), Affari Tuoi (20.7%), La Ruota della Fortuna (25.9%) | Dati Auditel

