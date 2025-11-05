Ascoli Rizzo Pinna guida la riscossa | In campo ancora più affamati
Fantasia al potere con Andrea Rizzo Pinna. L’Ascoli davanti può contare su un elemento imprevedibile in grado di tirare fuori dal cilindro la giocata risolutiva in qualsiasi momento. Si è chiuso un mese formidabile per il bianconero che è stato eletto miglior calciatore del girone b per il mese di ottobre. Anche lui ha masticato amaro dopo l’immeritata sconfitta di Ravenna. Il riscatto passa per l’anticipo in casa di venerdì sera (ore 20.30) contro il Gubbio. "Abbiamo fatto una buona prestazione nonostante il risultato – commenta il giocatore –, usciamo da quel match con tanta consapevolezza perché abbiamo fatto uno step ulteriore rispetto alle precedenti prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
VIDEO Ascoli Calcio, Rizzo Pinna: “Usciamo con tanta consapevolezza dal ko di Ravenna. Siamo una squadra forte con una chiara identità” picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #AscoliGubbio #RavennaAscoli - X Vai su X
Samb-Ascoli: squalificati i bianconeri Menna e Rizzo Pinna, inibito il team manager rossoblù Marzetti - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli, Rizzo Pinna guida la riscossa: "In campo ancora più affamati" - Il fantasista: "La sconfitta ci fa capire che dobbiamo prestare attenzione in qualsiasi momento della partita" ... Come scrive sport.quotidiano.net
Ascoli, Rizzo Pinna: “Settimana impegnativa ma il bilancio è positivo” - Il trequartista bianconero parla dopo la sconfitta di Ravenna e verso il match contro il Gubbio di venerdì al Del Duca FOTO ASCOLI CALCIO Prima sconfitta in campionato per l'Ascoli Calcio di ... Lo riporta youtvrs.it
Ascoli, Rizzo Pinna: "A Ravenna uno step in avanti nonostante la sconfitta" - Andrea Rizzo Pinna, centrocampista dell'Ascoli che venerdì ritirerà il premio come “Miglior calciatore del mese di ottobre della. Si legge su tuttomercatoweb.com