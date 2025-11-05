Ascoli Rizzo Pinna guida la riscossa | In campo ancora più affamati

Fantasia al potere con Andrea Rizzo Pinna. L’Ascoli davanti può contare su un elemento imprevedibile in grado di tirare fuori dal cilindro la giocata risolutiva in qualsiasi momento. Si è chiuso un mese formidabile per il bianconero che è stato eletto miglior calciatore del girone b per il mese di ottobre. Anche lui ha masticato amaro dopo l’immeritata sconfitta di Ravenna. Il riscatto passa per l’anticipo in casa di venerdì sera (ore 20.30) contro il Gubbio. "Abbiamo fatto una buona prestazione nonostante il risultato – commenta il giocatore –, usciamo da quel match con tanta consapevolezza perché abbiamo fatto uno step ulteriore rispetto alle precedenti prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

