Ieri pomeriggio è andato in scena il match tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula valido per il Gruppo A delle WTA Finals 2025 in scena a Riad. La bielorussa, dopo l’ottimo successo nel match di esordio contro Jasmine Paolini, ha ottenuto la sua seconda vittoria, battendo l’americana con il punteggio di 6-4 2-6 6-3. Per qualificarsi alla fase successiva, Sabalenka dovrà vincere almeno un set nella partita di domani contro Coco Gauff. La numero 1 al mondo ha offerto una prestazione di alto livello, intervallata solo da un brutto secondo set. Nell’ultimo parziale la bielorussa ha ritrovato il feeling con i suoi colpi, non perdendo mai lucidità. 🔗 Leggi su Oasport.it

Aryna Sabalenka vince ma si sfoga contro il suo allenatore: "Ero molto stressata, sono stata troppo dura con lui"