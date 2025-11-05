Artigianato e innovazione 30mila visitatori | Mostra Mercato da record
Erba (Como), 5 novembre 2025 – Alla chiusura della 52ª edizione della Mostra Mercato Artigianato, Lariofiere parla di numeri da record, con oltre 30mila visitatori e 200 espositori, rappresentanza del vasto e dinamico panorama dell’artigianato italiano e internazionale. “Numeri – dicono gli organizzatori – che confermano la solidità e la capacità attrattiva di una manifestazione che, dopo oltre mezzo secolo di storia, continua a essere un punto di riferimento per imprese, associazioni di categoria e istituzioni economiche del territorio”. Promossa da Fondazione Lariofiere con il supporto di Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco, e il sostegno della Camera di Commercio Como-Lecco, la mostra “ha restituito un quadro completo della trasformazione che l’artigianato sta vivendo, con un occhio attento all’innovazione, ai nuovi mercati e alla sostenibilità, complice anche il nutrito programma di eventi per il pubblico e per gli operatori”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
