Bodymind Karate Team, di località Gossi, tra Altopascio e Montecarlo, si presenterà al prossimo campionato italiano categoria "Junior", con cinque atleti. Dopo la bella prova con ben undici convocati nella prova CTR in Slovenia e i buoni risultati ai campionati italiani Under 14 – con Bellizzi, Azzena, Iacob, Puca e Picari –, il team allenato da Riccardo Montini si è distinto alle qualificazioni regionali in vista delle gare valide per il tricolore, categoria "Junior", in programma a Ostia dal 21 al 23 novembre prossimi. Oro e titolo regionale per Elisa Cerchi (foto), autrice di una gara perfetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arti marziali - karate. Oro nella categoria "Junior» per Bodymind. Il team di Gossi primo con la Cerchi nell’Under 14