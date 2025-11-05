Arti marziali - karate Oro nella categoria Junior per Bodymind Il team di Gossi primo con la Cerchi nell’Under 14
Bodymind Karate Team, di località Gossi, tra Altopascio e Montecarlo, si presenterà al prossimo campionato italiano categoria "Junior", con cinque atleti. Dopo la bella prova con ben undici convocati nella prova CTR in Slovenia e i buoni risultati ai campionati italiani Under 14 – con Bellizzi, Azzena, Iacob, Puca e Picari –, il team allenato da Riccardo Montini si è distinto alle qualificazioni regionali in vista delle gare valide per il tricolore, categoria "Junior", in programma a Ostia dal 21 al 23 novembre prossimi. Oro e titolo regionale per Elisa Cerchi (foto), autrice di una gara perfetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
