Arteta dopo la vittoria dell’Arsenal in Champions contro lo Slavia Praga | La costanza ci porta in cima Dowman è un talento incredibile ha subito fatto questo!

Arteta dopo la vittoria dellArsenal in Champions contro lo Slavia Praga ha parlat della prestazione dei suoi soffermandosi anche sull’esordio di Dowman L’Arsenal continua a volare in Champions League con la nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni, dopo aver battuto 3-0 lo Slavia Praga. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha parlato ai microfoni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

