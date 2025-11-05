Art for Women Today dal Tesoro di San Gennaro ai musei del centro | Napoli racconta la donna di oggi

Art for women today, collettivo internazionale di artiste contemporanee, “creato – si legge in una nota – con l’intento di generare ponti tra diverse culture, linguaggi e storie” promuove a Napoli dal 7 al 21 novembre un Festival internazionale con “l’obiettivo comune di descrivere e sostenere la donna di oggi”. Nato nel 2024 da un’idea di Caterina Arciprete (artista e art director) e con il sostegno della galleria svedese ArtSight, dopo gli eventi di Stoccolma, Roma e Ginevra, l’iniziativa approda a Napoli nel circuito ObviaExtra Mann. Il Festival è multidisciplinare e ha come protagoniste artiste internazionali e del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it