Arrivano le firme lo stadio Meazza passa a Inter e Milan

La data del 5 novembre 2025 è destinata a passare alla storia, perché oggi Inter e Milan sono ufficialmente diventate proprietarie di San Siro. Come comunicato in una nota ufficiale, le società hanno firmato in mattinata i documenti del rogito per il passaggio di proprietà dell'impianto e delle aree circostanti dal Comune ai due club: "La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana per l'area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i club - si legge nel comunicato -. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le società".

