Arriva la regina della musica italiana Sanremo 2026 la scelta di Carlo Conti per la conduzione

Con la fine imminente di Tale e Quale Show, Carlo Conti è ormai completamente immerso nei preparativi per il prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico sta ultimando la selezione dei big in gara, un compito che lo vedrà protagonista tra poche settimane al Tg1, dove svelerà finalmente il cast ufficiale. Ma oltre ai nomi dei cantanti, cresce la curiosità attorno a un altro elemento chiave del Festival: chi salirà al suo fianco sul palco del Teatro Ariston. Tra le prime ipotesi circolate, quella di Giorgia sembrava la più probabile. La cantante romana, però, ha voluto spegnere ogni entusiasmo nel corso della conferenza stampa del suo nuovo album G, mostrando di non voler tornare troppo presto sul palco del Festival.