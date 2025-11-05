Arriva la prima giunta itinerante dell' era Salis | appuntamento giovedì a Voltri
Dopo il rinvio della seduta del 23 ottobre causa allerta meteo, si terrà domani, giovedì 6 novembre, la prima riunione di giunta itinerante del Comune di Genova, nel Municipio Ponente.La giunta si svolgerà nella sede municipale di piazza Gaggero a Voltri. La prima parte della mattinata sarà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Arriva la prima giunta itinerante dell'era Salis: appuntamento giovedì a Voltri - All’ora di pranzo, la sindaca Salis e il presidente del Municipio Matteo Frulio incontreranno alcuni cittadini - Scrive genovatoday.it