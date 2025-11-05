Arriva la luna del castoro | cosa succede stanotte spettacolo incredibile

Questa notte la luna del castoro tornerà a prendersi il cielo, più grande, più vicina e più luminosa del solito, come se volesse ricordarci che l’autunno è ormai entrato nella sua parte più profonda. Sarà una superluna, cioè una luna piena che coincide con il passaggio al perigeo, il punto dell’orbita in cui la distanza tra la Terra e il suo satellite si riduce al minimo. A occhio nudo il fenomeno non trasforma la luna in un’enorme sfera pronta a schiacciarci, ma la rende leggermente più ampia e più brillante rispetto alle lune piene comuni, con un effetto che si nota soprattutto al suo sorgere, quando resta bassa sull’orizzonte e il confronto con case, alberi o colline amplifica l’impatto visivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arriva la “luna del castoro”: cosa succede stanotte, spettacolo incredibile

