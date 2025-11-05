Arriva in Italia Ghedi il gigante dei cieli che trasporta testate nucleari e fa paura al mondo intero

L’aerobase militare di Ghedi, situata a circa 25 chilometri da Brescia, torna al centro dell’attenzione dopo l’atterraggio di un gigantesco cargo militare americano. La base, già considerata un obiettivo sensibile in passato, ospita elementi cruciali per la deterrenza nucleare della NATO. L’arrivo del C-17 Globemaster III. Nel pomeriggio di ieri, 4 novembre, alle ore 15:48, è atterrato all’aerobase di Ghedi un cargo militare americano C-17 Globemaster III. Il velivolo, le cui misure sono imponenti (54 metri di lunghezza e 50 di apertura alare), è noto per essere l’unico certificato per il trasporto delle bombe atomiche B6112. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

