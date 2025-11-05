Arriva in Europa la traduzione in tempo reale sulle AirPods | come funziona e cosa sapere

Repubblica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La funzione “Live Translation”, finora disponibile solo fuori dall’Unione Europea, arriva da dicembre anche in Italia. Integrata con la piattaforma Apple Intelligence, consente di tradurre in tempo reale le conversazioni tra due lingue diverse. Un passo avanti per l’esperienza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

arriva in europa la traduzione in tempo reale sulle airpods come funziona e cosa sapere

© Repubblica.it - Arriva in Europa la traduzione in tempo reale sulle AirPods: come funziona e cosa sapere

News recenti che potrebbero piacerti

arriva europa traduzione tempoApple, Live Translation: arriva anche Italia la traduzione in tempo reale sugli AirPods - Immaginate di ordinare un caffè a Tokyo o discutere un contratto a Berlino e di capire, e farvi capire, senza toccare lo schermo del telefono. Si legge su msn.com

arriva europa traduzione tempoLa traduzione in tempo reale sugli AirPods arriva anche in Italia (e in tutta l’UE) - La traduzione in tempo reale su AirPods arriva in Italia (e in tutta Europa) il mese prossimo: ecco come funziona. Lo riporta techprincess.it

Disponibile la beta 1 di iOS 26.2: la traduzione live su AirPods arriva in Italia - 2, Apple porta finalmente la traduzione in tempo reale degli AirPods in Europa. Come scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Europa Traduzione Tempo