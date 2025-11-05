Arriva il gelato alla buvette Ma per gli onorevoli solo coppette
Tra pochi giorni gli onorevoli potranno gustare un buon gelato anche alla buvette di Montecitorio. Ma niente coni, soltanto coppette. Il regolamento della Camera dei deputati prevede che i cibi acquistati al bar che si trova in transatlantico, di fronte all'aula, possano essere consumati esclusivamente sul posto. Per questa ragione la buvette mette a disposizione degli inquilini del Palazzo panini, pizzette, supplì, cornetti, tutti cibi rapidi da mangiare. Coni e coppette (confezionati) potevano essere acquistati, finora, solo nel bar dei dipendenti, al piano terra. Ma ora le cose cambieranno. Con due prescrizioni però: la quantità di gelato sarà minore rispetto a quella dei bar fuori dal Parlamento per renderne più veloce il consumo e saranno usate soltanto le coppette, più pratiche rispetto ai coni. 🔗 Leggi su Agi.it
