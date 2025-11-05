Arresto di Almasri il governo gonfia il petto undici mesi dopo | Sapevamo del mandato di cattura per questo lo abbiamo espulso

L’ arresto di Almasri potrebbe fornire un assist non di poco conto al governo italiano, da mesi finito sotto il fuoco incrociato delle opposizioni e della Cpi per la ben nota vicenda del rilascio del generale libico, ricercato per crimini contro l’umanità. Secondo alcune fonti di Palazzo Chigi, l’esecutivo « era a conoscenza di un mandato di cattura emesso dalla Procura Generale di Tripoli già dal 20 gennaio 2025». Non solo. Il governo, in quella circostanza, avrebbe ricevuto parallelamente la richiesta di estradizione in Libia e il mandato di cattura internazionale della procura presso la Corte penale internazionale dell’Aia. 🔗 Leggi su Open.online

