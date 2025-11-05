Arresti a Modugno D’Attis | In Forza Italia non c’è spazio per chi ha legami con la mafia
Dopo gli arresti operati questa mattina dalla guardia di finanza a Modugno nell’ambito di un’inchiesta che ha coinvolto, tra gli altri, Antonio Lopez, candidato alle ultime elezioni nella circoscrizione di Bari per Forza Italia, arriva la presa di posizione del segretario regionale azzurro, Mauro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ULTIM'ORAVoti comprati dal clan Parisi per eleggere un consigliere a Modugno: sei arresti tra Bari e Foggia - facebook.com Vai su Facebook
Scambio elettorale politico-mafioso, arresti tra Bari e Foggia #bari #foggia #modugno #5novembre - X Vai su X
D’Attis (FI) su arresti a Modugno: “Da noi non c’è spazio per chi compra voti o ha a che fare con la mafia” - Ma certo qui, in Forza Italia, non potrà mai esserci spazio per chi compra i voti o ha anche solo vagamente ... Da trmtv.it
Arresti a Modugno, D’Attis: “In Forza Italia non c’è spazio per chi ha legami con la mafia” - Il segretario regionale di Forza Italia interviene dopo l’arresto del candidato Antonio Lopez, precisando che la segreteria regionale ha svolto solo controlli formali sulle liste: “Se le accuse sarann ... baritoday.it scrive
ARRESTI A MODUGNO, D'ATTIS (FI): DA NOI NON C'È SPAZIO PER CHI COMPRA I VOTI - Ma certo qui, in Forza Italia, non potrà mai esserci spazio per chi compra i voti o ha anche ... Si legge su 9colonne.it