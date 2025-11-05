Arresti a Modugno D’Attis | In Forza Italia non c’è spazio per chi ha legami con la mafia

Baritoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli arresti operati questa mattina dalla guardia di finanza a Modugno nell’ambito di un’inchiesta che ha coinvolto, tra gli altri, Antonio Lopez, candidato alle ultime elezioni nella circoscrizione di Bari per Forza Italia, arriva la presa di posizione del segretario regionale azzurro, Mauro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

