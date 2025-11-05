Arrestato per il furto dei gioielli della corona francese 39enne si difende | Non sapevo fosse il Louvre
"Non sapevo fosse il Louvre". Così si sarebbe difeso Abdoulaye N., uno dei ladri arrestati per il clamoroso furto dei gioielli della corona di Francia, come riportano i media esteri. Lui e il presunto complice, il 34enne Ayed G., avrebbero spiegato di aver agito su ordine di "un committente straniero". Il bottino, stimato in 88 milioni di euro, non è ancora stato ritrovato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
