Arrestato per il furto dei gioielli della corona francese 39enne si difende | Non sapevo fosse il Louvre

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non sapevo fosse il Louvre". Così si sarebbe difeso Abdoulaye N., uno dei ladri arrestati per il clamoroso furto dei gioielli della corona di Francia, come riportano i media esteri. Lui e il presunto complice, il 34enne Ayed G., avrebbero spiegato di aver agito su ordine di "un committente straniero". Il bottino, stimato in 88 milioni di euro, non è ancora stato ritrovato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

