Arrestato per aver ucciso il fratello e la cognata ma poi assolto | sarà risarcito con 150 mila euro

Palermotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stato dovrà risarcire per ingiusta detenzione Natale Romano Monachelli, finito in carcere nel 2009 per il duplice omicidio del fratello, Filippo Romano Monachelli, e della moglie, Elena Lucchesi, i cui cadaveri furono ritrovati carbonizzati anni prima - il 21 novembre del 1994 - a Villagrazia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Arrestato per aver ucciso il fratello e la cognata ma poi assolto: sarà risarcito con 150 mila euro - Lo Stato dovrà risarcire per ingiusta detenzione Natale Romano Monachelli, finito in carcere nel 2009 per il duplice omicidio del fratello, Filippo Romano Monachelli, e della moglie, Elena Lucchesi, i ... Segnala mondopalermo.it

Omicidio Cumani, il presunto killer arrestato era già indagato - Il 21enne arrestato a Perugia la scorsa notte con l’accusa di aver ucciso con una coltellata al petto Hekuran Cumani, è il giovane già indagato per il delitto del 23enne fabrianese. Secondo msn.com

Il 16enne Giuseppe Di Dio ucciso a Capizzi per errore, agguato al bar: fermato 20enne con papà e fratello - Terrificante agguato in un bar a Capizzi, in provincia di Messina: ucciso il 16enne Giuseppe Di Dio, ferito un suo amico 22enne ... Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Aver Ucciso Fratello