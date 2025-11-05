Arrestato per aver ucciso il fratello e la cognata ma poi assolto | sarà risarcito con 150 mila euro

Lo Stato dovrà risarcire per ingiusta detenzione Natale Romano Monachelli, finito in carcere nel 2009 per il duplice omicidio del fratello, Filippo Romano Monachelli, e della moglie, Elena Lucchesi, i cui cadaveri furono ritrovati carbonizzati anni prima - il 21 novembre del 1994 - a Villagrazia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver minacciato i passeggeri di un treno che viaggiava da Vienna a Innsbruck. È stato fermato nella stazione di Salisburgo, un agente della polizia è rimasto ferito ? https://l.euronews.com/p7zv - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato per aver ucciso il fratello e la cognata ma poi assolto: sarà risarcito con 150 mila euro - Lo Stato dovrà risarcire per ingiusta detenzione Natale Romano Monachelli, finito in carcere nel 2009 per il duplice omicidio del fratello, Filippo Romano Monachelli, e della moglie, Elena Lucchesi, i ... Segnala mondopalermo.it

Omicidio Cumani, il presunto killer arrestato era già indagato - Il 21enne arrestato a Perugia la scorsa notte con l’accusa di aver ucciso con una coltellata al petto Hekuran Cumani, è il giovane già indagato per il delitto del 23enne fabrianese. Secondo msn.com

Il 16enne Giuseppe Di Dio ucciso a Capizzi per errore, agguato al bar: fermato 20enne con papà e fratello - Terrificante agguato in un bar a Capizzi, in provincia di Messina: ucciso il 16enne Giuseppe Di Dio, ferito un suo amico 22enne ... Secondo virgilio.it