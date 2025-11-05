Arrestato Al-Masri accusato di tortura

13.53 A Tripoli è stato arrestato Osama Al-Masri, su ordine del procuratore generale che ne ha disposto il trasferimento in custodia cautelare. Lo rendono noto i media libici. La Procura generale libica ha ordinato il suo rinvio a giudizio con l'accusa di aver torturato detenuti e di aver procurato la morte di uno di loro nel carcere di Tripoli. Interrogato AlMasri, "è stato accertato che 10 detenuti sono stati sottoposti a tortura e a trattamenti crudeli, disumani, degradanti.E uno morì per le torture subite". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

