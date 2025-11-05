Arrestato a Villa San Giovanni con 7 chili di droga nascosti in auto
Un uomo di 54 anni, residente in provincia di Ragusa, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Il controllo ai traghetti per la Sicilia. Il fermo è avvenuto presso gli imbarcaderi dei traghetti di Villa San Giovanni, punto di passaggio strategico verso la Sicilia. Durante un controllo mirato, i finanzieri hanno deciso di ispezionare l'automobile del sospettato, che si stava per imbarcare.
