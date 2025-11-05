Arrestati finti funzionari dell' Agenzia delle Entrate | incassano 1000 euro ma arrivano i carabinieri
Truffatori in azione a Lucera, dove i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini originari della provincia di Napoli, autori di una truffa in danno di una 70enne residente nella città federiciana. I due, un 42enne e un 45enne di Acerra, spacciandosi come funzionari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
