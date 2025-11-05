Ariano Irpino don Antonio Loffredo per la IX Giornata Mondiale dei Poveri

In occasione della IX Giornata Mondiale dei Poveri, la Caritas Diocesana e la Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia promuovono una serata di testimonianza e riflessione dedicata al tema della Speranza.L’appuntamento è per domenica 16 novembre, alle ore 19.30, presso la Basilica Cattedrale di Ariano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

