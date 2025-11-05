Arianna Meloni contro La Russa e Santanché | la Lombardia è il fiammifero

La Fiamma di Ignazio La Russa contro il fiammifero di Arianna Meloni. Attenzione, non è una storia di regione e non è neppure la semplice sfiducia a un consigliere sconosciuto di F. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Arianna Meloni contro La Russa e Santanché: la Lombardia è il fiammifero

Arianna Meloni a Lecce per la presentazione della lista di Fratelli d'Italia per Lobuono Presidente Venerdì 7 novembre, ore 19, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce. - X Vai su X

Per la campagna elettorale di Edmondo Cirielli alle Regionali in Campania il centrodestra non schiera solo Giorgia Meloni, presidente del Consiglio ma anche la sorella Arianna, capo della segreteria politica. Arianna Meloni, che è anche responsabile del tes - facebook.com Vai su Facebook

Arianna Meloni contro La Russa e Santanché: la Lombardia è il fiammifero - Dietro il voto, con 19 franchi tiratori, l'ombra del correntone in FdI capeggiato da Santanchè, La ... ilfoglio.it scrive

Lombardia, destra a pezzi: i malumori di La Russa verso Arianna Meloni e i sospetti di FdI contro Salvini e Tajani - Tensioni tra La Russa e Arianna Meloni, FdI sospetta un complotto di Salvini e Tajani. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Spettacolare lotta fratricida in Lombardia. 19 franchi tiratori impallinano la sottosegretaria vicina a Arianna Meloni - Al Pirellone passa la mozione di sfiducia alla sottosegretaria Picchi, un solido rapporto con Arianna, per le sue posizioni no- Si legge su huffingtonpost.it