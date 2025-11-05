ArezzoNotizie presenta Arezzo Immagina | la città del futuro

Immaginare l'Arezzo del futuro. Sarà questo il tema centrale della giornata di incontri, dibattito e approfondimento che la redazione di Arezzo Notizie ha organizzato per celebrare i 25 anni dalla sua fondazione. Un confronto dove rigenerazione urbana, inverno demografico e sfide economiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Una malattia cronica, che presenta comorbidità e provoca disagio psicologico a coloro che ci convivono - facebook.com Vai su Facebook

Come sarà la città del futuro: ecco "Arezzo Immagina", l'evento per i 25 anni di Arezzo Notizie - Dibattiti, talk pubblici, lezioni, spettacoli: ecco gli appuntamenti targati Citynews che animeranno il centro di Arezzo mercoledì 26 novembre 2025. Secondo arezzonotizie.it

VIDEO | Pregi e difetti di Arezzo, parola ai cittadini: "È bellissima" ma anche "le strade sono dissestate" - Servizi per giovani e per neo mamme, sicurezza e manutenzione i temi al centro delle interviste in centro agli aretini ... Segnala arezzonotizie.it