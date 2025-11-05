Arezzo presentato il primo bilancio del Garante dei diritti delle persone private della libertà

Arezzo – Si è svolta oggi, all’interno della Casa Circondariale di Arezzo, la conferenza stampa di presentazione del primo bilancio annuale del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Arezzo, Sandra Rogialli. Il quadro emerso evidenzia un contesto segnato da relazioni istituzionali positive e da un’efficace collaborazione tra amministrazione penitenziaria, personale sanitario, Polizia Penitenziaria e volontariato. Al 10 settembre 2025, nel complesso penitenziario risultano presenti 41 persone recluse, di cui 9 semiliberi. Prevalenti i detenuti di cittadinanza italiana, con una significativa componente straniera. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, presentato il primo bilancio del Garante dei diritti delle persone private della libertà

Altri contenuti sullo stesso argomento

AREZZO. NUOVA SEDE PER IL MUMEC: SOLLECITATO IL PROGETTO PER IL TRASFERIMENTO DEL MUSEO NELL’EDIFICIO DELL’EX BANCA D’ITALIA” NOTA DEL CONSIGLIERE COMUNALE EGIZIANO ANDREANI (GRUPPO MISTO) “Ho presentato u - facebook.com Vai su Facebook

L’export della provincia di Arezzo nel 1° semestre 2025 - Il bilancio del primo semestre rimane comunque positivo (+4,5%) grazie al risultato messo a segno nel ... Da lanazione.it

“Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999”, il libro firmato da Mauro Valenti - Sarà presentato come ospite d'onore al Festival Arezzo Wave 2025, il 3 e 4 ottobre, in due incontri pomeridiani con artisti storici, ospiti speciali e due artisti internazionali, Donbasgrl e Darcy ... Si legge su lanazione.it