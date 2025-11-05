Arezzo Immagina | Dove idee e scenari diventano nuove direzioni

Immaginare l'Arezzo del futuro. Sarà questo il tema centrale della giornata di incontri, dibattito e approfondimento che la redazione di Arezzo Notizie ha organizzato per celebrare i 25 anni dalla sua fondazione. Un confronto dove rigenerazione urbana, inverno demografico e sfide economiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Bellissimo il centro di Arezzo questa mattina, coperto dalla nebbia!? Immagine dalla nostra webcam - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, le liste civiche rilanciano: idee e partecipazione per il futuro della città - Domani, sabato 18 ottobre, ore 15 all’Hotel Etrusco l’incontro organizzativo dopo il Festival dell’Innovazione Urbana. Scrive lanazione.it

Arezzo Giovane: idee sociali e benessere, un incontro che ha visto una partecipazione numerosa - L'iniziativa, dedicata ai rischi e alle opportunità del web e al benessere giovanile, ha segnato l'avvio ufficiale del nuovo percorso di Enrico Maria Mori alla guida di Forza Italia Giovani Arezzo ... Lo riporta lanazione.it