Arezzo caserma vigili | accordo bonario ‘na sega!

Menchetti s’incazza: “Altro che pietra tombale. ce se rimette solo noi!” La caserma dei vigili che doveva sorgere in via Fabio Filzi è diventata più misteriosa del mostro di Loch Ness: tutti ne parlano, ma nessuno l’ha mai vista. Ora il consigliere comunale Michele Menchetti, probabilmente stufo di guardare il cantiere fermo come la fila alle Poste il primo del mese, s’è rimesso a sbraitare: “Un se fa nessun accordo transattivo! Al massimo transiamo a casa, ma senza dare soldi!” Link: Nota di Menchetti La situazione è semplice semplice. sì, come fare il cubo di Rubik bendati: Il privato proprietario dell’immobile – che collegialmente potremmo definire “bellino deciso” – ha portato i’ Comune in tribunale chiedendo 2 milioni e 600. 🔗 Leggi su Lortica.it

