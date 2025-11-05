arena dà il benvenuto a Summer McIntosh stella del nuoto mondiale

L’atleta entra nel team del brand. arena ha reso noto l’ingresso nella propria famiglia di Summer McIntosh, la giovane campionessa canadese che a soli 19 anni è già considerata una delle più grandi nuotatrici di sempre. Dotata di un talento eccezionale e di una versatilità rara, la sportiva è attualmente tra le prime cinque atlete di sempre in ben sei gare LCM, dai 200 misti agli 800 stile libero. Il suo percorso nel nuoto d’élite è stato straordinario sin dagli esordi. Ha debuttato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 a soli 14 anni, ma è stato solo l’inizio di un’ascesa vertiginosa. Ai Mondiali di Budapest 2022, Summer ha conquistato i suoi primi due titoli iridati nei 200m farfalla e nei 400m misti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - arena dà il benvenuto a Summer McIntosh, stella del nuoto mondiale

