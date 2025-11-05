Ardea Donna chiama i Carabinieri dopo l’aggressione Finisce in manette il compagno violento

Cronache Cittadine ARDEA – I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 51 anni, residente L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ardea. Donna chiama i Carabinieri dopo l’aggressione. Finisce in manette il compagno violento

Argomenti simili trattati di recente

Incidente ad Ardea, scontro frontale tra due auto: un morto e una donna in pericolo di vita. Ipotesi sorpasso azzardato - X Vai su X

Italia Sera. . Cani sequestrati dopo aver ucciso un asino! Il Sindaco firma la confisca Grave aggressione animale a Nuova Florida, Ardea. Tre cani, sfuggiti al controllo, hanno sbranato vivo un asino. Dopo mesi di osservazione e l'incuria della proprietaria, il Sin - facebook.com Vai su Facebook

Ad Ardea lite domestica degenera con un’aggressione in strada, la vittima chiama i carabinieri: 51enne finisce in carcere - Ad Ardea lite domestica prosegue in strada con un’aggressione che sfocia nell’arresto di un uomo di 51 anni da parte dei carabinieri, allertati dalla vittima: una donna di 55 anni. Come scrive msn.com

Donna chiama i Carabinieri dopo l’aggressione: arrestato compagno violento - I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 51 anni, residente in città, gravemente indiziato del reato di ... Segnala castellinotizie.it

Aggredita dal compagno chiama i carabinieri e lo fa arrestare - Vittima da oltre un anno di violenze fisiche e minacce da parte del compagno all'ennesima aggressione ha chiamato il 112 e così l'uomo è finito in carcere. Scrive ansa.it