Poco più di un anno fa un 26enne maliano fu ucciso da un agente della Polfer a Verona. La Procura, dopo le indagini sul caso che avevano portato la comunità maliana in corteo, ha chiesto l'archiviazione nei confronti dell'assistente capo coordinatore indagato per l'omicidio. Moussa Diarra era stato ucciso la mattina del 20 ottobre dello scorso anno davanti alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Al termine delle indagini, durante oltre un anno, è stato stabilito che l'agente della Polfer avrebbe agito per legittima difesa perché aggredito con un coltello. La Procura ritiene che si sia trattato di una difesa "senza alcun dubbio" proporzionata all'offesa, sia per "attualità del pericolo", che per "ingiustizia dell'offesa".

© Ilfattoquotidiano.it - Archiviata l’indagine sull’agente che uccise Moussa Diarra a Verona, la procura: “Fu legittima difesa”