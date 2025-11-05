Arbitro Juve Torino | designato il fischietto del derby della Mole Chi dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium
Arbitro Juve Torino: designato il fischietto del derby della Mole, valido per l’11ª giornata di Serie A 202526. Un derby che scotta, una sfida per misurare le ambizioni della nuova Juve. L’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale per l’atteso Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. A dirigere l’incontro sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. QUI: RISULTATI SERIE A: GLI AGGIORNAMENTI QUI: CLASSIFICA SERIE A: LA POSIZIONE DELLA JUVE La squadra arbitrale: Zufferli fischia, La Penna al VAR. Per una delle partite più calde della stagione, valida per l’11ª giornata di Serie A, è stato designato il fischietto friulano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Arbitro Juve Sporting Lisbona ? Chi dirige il match di Champions League - facebook.com Vai su Facebook
Gamba insanguinata e niente rigore alla #Juve: ricordate? Ecco l'arbitro "molto bene" per lo Sporting - X Vai su X
Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata, tutte le designazioni: Zufferli per Juventus-Torino, Manganiello per Inter-Lazio - Resi noti gli arbitri dell'undicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre ... Segnala sport.virgilio.it
Bologna-Napoli a Chiffi, Juventus-Torino a Zufferli: ecco gli arbitri dell’11esima giornata - Insieme al fischietto della sezione di Padova, ad arbitrare la sfida che mette di ... Secondo msn.com
Cremonese-Juventus verrà arbitrata da Chiffi. Le designazioni di Serie A - La Cremonese sfiderà sabato 1 novembre allo stadio “Zini” la Juventus nella gara valida per la 10ª giornata di Serie A e il direttore di gara ... Scrive tuttojuve.com