Arbitro Juve Torino | designato il fischietto del derby della Mole Chi dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium

Arbitro Juve Torino: designato il fischietto del derby della Mole, valido per l’11ª giornata di Serie A 202526. Un derby che scotta, una sfida per misurare le ambizioni della nuova Juve. L’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale per l’atteso Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. A dirigere l’incontro sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. QUI: RISULTATI SERIE A: GLI AGGIORNAMENTI QUI: CLASSIFICA SERIE A: LA POSIZIONE DELLA JUVE La squadra arbitrale: Zufferli fischia, La Penna al VAR. Per una delle partite più calde della stagione, valida per l’11ª giornata di Serie A, è stato designato il fischietto friulano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

