Inter News 24 della 13^ giornata del campionato di Serie C 202526. Cresce l’attesa per il big match della 13ª giornata del campionato di Serie C, girone A. L’ Inter U23 di Stefano Vecchi ospiterà il L.R. Vicenza nel lunch match di domenica, in programma alle ore 12:30 sul campo dell’U-Power Stadium di Monza. Si tratta di un vero e proprio scontro al vertice, un “duello ad alta quota” tra due delle formazioni più competitive del raggruppamento. La sfida avrà un sapore particolare per l’allenatore nerazzurro, Stefano Vecchi, che ritroverà da avversaria la squadra biancorossa allenata nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter U23 Vicenza: designato il fischietto del match

