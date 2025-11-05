Carlo Lucarelli e Claudio Panzavolta aprono gli appuntamenti di novembre in Manfrediana. Tanti gli eventi che si apriranno con la presentazione del libro ‘Lascia stare i morti’. Il mese di novembre si aprirà venerdì alle 18 con gli scrittori Claudio Panzavolta e Carlo Lucarelli. Per l’occasione il faentino Panzavolta presenterà il suo libro ‘Lascia stare i morti’, Ponte alle Grazie editore. Faenza, 1980. Ciparisso Briganti, partigiano da giovanissimo, ex poliziotto, oggi è un investigatore privato che si divide tra pedinamenti e raccolte di prove, la passione per il gioco delle bocce, il jazz e una famiglia sgangherata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appuntamenti in Manfrediana. A Faenza Lucarelli e Panzavolta