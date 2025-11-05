Approvato il progetto di fusione tra Bper e Banca Popolare di Sondrio

Sondriotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I consigli di amministrazione di Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio hanno approvato oggi il progetto di fusione che prevede l’incorporazione dell’istituto valtellinese in Bper. È un passo fondamentale nel processo di integrazione avviato dopo l’offerta pubblica d’acquisto dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it



