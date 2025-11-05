Approvato il progetto di fusione tra Bper e Banca Popolare di Sondrio

I consigli di amministrazione di Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio hanno approvato oggi il progetto di fusione che prevede l’incorporazione dell’istituto valtellinese in Bper. È un passo fondamentale nel processo di integrazione avviato dopo l’offerta pubblica d’acquisto dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondisci con queste news

La Giunta Comunale di Fiumicino ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria e la messa in sicurezza dell’incrocio tra la SP Crocicchie, Via di Tragliatella e Via Casale Sant’Angelo, un intervento atteso da tempo dai cittadini e necess - facebook.com Vai su Facebook

Bper e Banca Popolare di Sondrio approvano il progetto di fusione - (askanews) – I Consigli di amministrazione di Bper Banca e di Banca Popolare di Sondrio S. Come scrive msn.com

Bper e Sondrio approvano il progetto di fusione - I cda di Bper e della Popolare di Sondrio hanno approvato il progetto di fusione per l'incorporazione dell'istituto valtellinese in Bper. msn.com scrive

BPER Banca, ok a fusione con Banca Popolare di Sondrio: sinergie di costo fino a 190 milioni annui - I Consigli di amministrazione di BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio hanno approvato il progetto di fusione per l’incorporazione ... Riporta teleborsa.it