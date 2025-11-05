Approvato dal consiglio comunale il nuovo regolamento edilizio
SAN VITO DEI NORMANNI - Con delibera adottata all’unanimità nella seduta del Consiglio comunale del 4 novembre scorso, a San Vito Dei Normanni è stato approvato il Nuovo regolamento edilizio comunale.Il vicesindaco Antonio Santoro, nella sua relazione introduttiva, ne ha illustrato i contenuti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ecco il nuovo piano comunale di protezione civile, approvato in consiglio comunale. Frutto del lavoro che abbiamo fatto in questi anni con la collaborazione di esperti e soprattutto delle associazioni di protezione civile che collaborano con il comune. - facebook.com Vai su Facebook
Approvato dal Consiglio regionale del #Piemonte il Piano triennale 2025-2027 per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo @ElenaChiorino https://regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bullismo-cyberbullismo-piano-triennale-2025- - X Vai su X
San Vito: approvato il nuovo regolamento edilizio - Con Delibera adottata all’unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 4 novembre scorso, è stato approvato il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale. Riporta brundisium.net
Giarre, il Consiglio approva gli strumenti finanziari. Deluso chi sperava nello scioglimento - Dopo settimane di attesa, rinvii, polemiche e tensioni interne, il Consiglio comunale di Giarre ha approvato gli strumenti finanziari. Si legge su gazzettinonline.it
Consiglio comunale Como, ecco il nuovo regolamento per la sosta dei residenti: le novità. E tensione in aula sul Carducci - Passano i debiti fuori bilancio per l'emergenza alluvione, più tensioni per le cause legali del Com ... Da ciaocomo.it