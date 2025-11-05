Approvato dal consiglio comunale il nuovo regolamento edilizio

5 nov 2025

SAN VITO DEI NORMANNI - Con delibera adottata all’unanimità nella seduta del Consiglio comunale del 4 novembre scorso, a San Vito Dei Normanni è stato approvato il Nuovo regolamento edilizio comunale.Il vicesindaco Antonio Santoro, nella sua relazione introduttiva, ne ha illustrato i contenuti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

