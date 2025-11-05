Approdo per noi naufraghi Come costruire la pace | Elena Basile presenta il suo nuovo libro

Un viaggio nella crisi dell’Europa, tra le macerie del liberalismo democratico e le illusioni di un progetto tradito. È stato detto che l’Unione europea garantisce pace e prosperità, ma ha smarrito i suoi valori fondativi, sostituendo la solidarietà con la logica del mercato. È stato detto che rappresenta la democrazia, ma il potere reale è concentrato in istituzioni tecnocratiche prive di legittimità popolare. Il libro Approdo per noi naufraghi. Come costruire la pace di Elena Basile analizza la deriva di un continente che, da Maastricht in poi, ha codificato il neoliberismo e cancellato le riforme sociali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

